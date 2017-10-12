Экономика

16:20 12.10.2017

KSG Agro за 9 мес.-2017 увеличил продажи свиней на 20%

KSG Agro за 9 мес.-2017 увеличил продажи свиней на 20%

Агрохолдинг KSG Agro в январе-сентябре 2017 года нарастил продажи свиней на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 79,2 тыс. голов.

Согласно пресс-релизу компании в четверг, по итогам трех кварталов этого года среднемесячный объем продаж KSG Agro составил 8,8 тыс. голов, в то время как за аналогичный период прошлого года – 7,3 тыс. голов в месяц.

Всего в январе-сентябре 2017 года было реализовано более 79,2 тыс. голов общим весом около 8 тыс. тонн.

По словам председателя Совета директоров KSG Agro Сергея Касьянова, агрохолдинг планирует постепенно увеличивать продажи свиней. В соответствии с бизнес-планом, в четвертом квартале агрохолдинг планирует довести ежемесячный объем продаж до 9 тыс. голов и далее постепенно увеличивать этот показатель.

"В Украине сохраняется высокий спрос на качественную свинину. Для удовлетворения растущего спроса мы планируем в обозримой перспективе нарастить продажи свиней до 10 тыс. голов ежемесячно и постепенно идти к двукратному увеличению поголовья на нашем свинокомплексе", - цитируется в пресс-релизе С.Касьянов.

По его словам, увеличение продаж также связано с увеличением экспортных поставок живых свиней в Грузию. КSG Agro поставляет в эту страну свиней на откорм.

Агрохолдинг уже установил сотрудничество с грузинскими партнерами, готовыми инвестировать в свиноводческий бизнес.

Как сообщалось, KSG Agro в 2017 году направит 12 млн грн на модернизацию и расширение свинокомплекса в с.Нива Трудовая (Днепропетровская обл.).

В настоящее время на предприятии ООО "Рантье", отвечающем за развитие свинокомплекса в с.Нива Трудовая Днепропетровской области, насчитывается 58 тыс. голов свиней.

Агрохолдинг KSG также работает над проектом продажи поросят и совместного их доращивания в Грузии. В планах агрохолдинга – осуществлять экспортные поставки в Грузию и войти в топ-5 поставщиков свинины в эту страну.

Вертикально интегрированный холдинг KSG Аgro занимается производством, хранением, переработкой и продажей зерновых и масличных культур, а также свиноводством. К концу 2016 года его земельный банк в Украине составлял около 62 тыс. га, включая 28 тыс. га в Крыму, над которыми компания не имеет контроля.

Агрохолдинг в 2016 году получил $3,91 млн чистой прибыли по сравнению с чистым убытком в $1,89 млн в 2015 году, выручка возросла на 8,6% - до $20,92 млн.

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