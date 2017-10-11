Экономика

18:26 11.10.2017

Басманный райсуд Москвы игнорирует жалобы адвокатов Липецкой кондитерской фабрики - заявление "Рошен"

Басманный райсуд Москвы игнорирует жалобы адвокатов Липецкой кондитерской фабрики - заявление "Рошен"

 Басманный районный суд Москвы саботирует рассмотрение жалоб, поданных в интересах АО "Липецкая кондитерская фабрика "Рошен", заявили в украинской кондитерской корпорации.

Согласно сообщению компании в среду, 27 марта 2017 года адвокат Липецкой кондитерской фабрики "Рошен" Ирина Бирюкова направила в адрес московского суда жалобу о признании незаконными решений СК РФ об очередных продлениях срока предварительного следствия по уголовному делу № 201/404049-05. До настоящего момента извещение о назначении судебного заседания в адрес адвоката не поступило. Такая же ситуация повторилась и с аналогичной жалобой, поданной в июле 2017 года: судебное заседание до настоящего момента не назначено.

"Процессуальный закон устанавливает предельные сроки принятия и рассмотрения жалоб. По одной из жалоб такой срок истек в апреле, по другой – в июле. Очевидно, что оба срока пропущены. Причины уклонения от правосудия не ясны" - прокомментировала ситуацию адвокат И.Бирюкова.

В сентябре 2017 года адвокат корпорации подала жалобу в адрес председателя Мосгорсуда на бездействие Басманного районного суда Москвы.

"Подобные действия суда существенно затрудняют доступ компании к правосудию: нет определения суда - нет возможности его обжалования. Однако корпорация "Рошен" продолжит отстаивание своих прав всеми законными способами в рамках действующего российского и международного законодательства", - говорится в пресс-релизе.

Как сообщалось, корпорация Roshen 28 апреля 2015 года заявила об аресте имущества ОАО "Липецкая кондитерская фабрика "Рошен" общей стоимостью 2 млрд рублей. Такое решение было принято Главным следственным управлением СК РФ на основании постановления Басманного районного суда Москвы. ЛКФ "Рошен" неоднократно обжаловала это решение, однако имущество и в октябре2016 года находится под арестом.

Официальный представительСКР Владимир Маркин сообщал в апреле о возбуждении уголовного дела по факту мошеннического хищения (ч.4 ст.159 УК РФ) 180 млн рублей путем незаконного возмещения из бюджета РФ налога на добавленную стоимость ОАО "Липецкая кондитерская фабрика "Рошен". На территории фабрики, а также в офисах научно-производственной фирмы "Металлимпресс" в Нижнем Новгороде были проведены обыски.

Корпорация "Рошен" входит в топ-30 крупнейших производителей кондитерских изделий в мире. Включает Киевскую, Кременчугскую, две Винницкие кондитерские фабрики и Винницкий молочный завод (Украина); Клайпедскую кондитерскую фабрику (Литва) и фабрику BonbonettiChoco (Венгрия). Производственная деятельность Липецкой фабрики (РФ) была остановлена с 1 апреля 2017 года.

Согласно подписанному президентом Украины Петром Порошенко в январе 2016 года договору, он передал свою 85%-ную долю в корпорации в независимый слепой траст (blind trust) компании Rothschild Trust. Банк-управитель траста имеет также 4-летнюю доверенность на переговоры о продаже активов. Президенту корпорации Roshen Вячеславу Москалевскому принадлежит 13% через инвестфонд "Кондитеринвест", еще четырем топ-менеджерам – по 0,5%.

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