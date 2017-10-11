Минрегион намерен провести взаиморасчеты с должниками "Нафтогаза" в ноябре

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства намерено в ноябре провести взаиморасчеты с предприятиями тепло- и водоснабжения, являющимися должниками НАК "Нафтогаз Украины", сообщил вице-премьер, глава Минрегиона Геннадий Зубко на совещании в Киеве во вторник.

По словам Г.Зубко, государство погасит таким предприятиям свои долги по субвенции (по разнице в тарифах), а они в свою очередь должны направить эти средства на погашение долгов перед НАК "Нафтогаз Украины". Оставшиеся долги таких предприятий тепло- и водоснабжения перед НАК подлежат реструктуризации (на срок до пяти лет).

Реструктуризация проходит согласно закону, принятому парламентом осенью 2016 года. На время действия договора о реструктуризации прекращается начисление новых штрафов и пени, а также приостанавливаются все судебные производства по предприятиям, внесенным в реестр реструктуризации. Финансово-хозяйственна деятельность предприятий будет разблокирована, с их имущества и текущих счетов снимут аресты.

По данным "Нафтогаза", по состоянию на 3 октября, предприятия-потребители задолжали ему 28 млрд грн, за неделю долг сократился на 0,5% (141 млн грн).

Основными должниками "Нафтогаза" являются предприятия теплокоммунэнерго и ТЭЦ (90% долга), а также прямые промышленные потребители (10% долга).