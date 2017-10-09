Украина может способствовать развитию атомной энергетики в Турции и готовить соответствующих специалистов

Украина имеет большой потенциал для сотрудничества с Турцией в области атомной энергетики, а также для подготовки турецких специалистов в этой сфере, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Наше государство имеет значительный опыт и развитую научно-практическую базу для способствования развитию атомной энергетики… в Турции и, в том числе, это касается подготовки турецких специалистов", - сказал П.Порошенко в ходе совместного брифинга с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в понедельник в Киеве.

Он констатировал, что сотрудничество между Украиной и Турцией в оборонной, оборонно-промышленной и авиакосмической сферах в настоящее время углубляется.

По словам главы государства, подписанные в понедельник соглашения между Украиной и Турцией "будут способствовать повышения и наращиванию масштабов сотрудничества в данных направлениях".

"Мы детально обсудили наше сотрудничество в энергетической сфере", - отметил П.Порошенко.