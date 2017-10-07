В Украине начался процесс расчета размера зимней субсидии

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что размер субсидии на отопительный сезон будет рассчитан автоматически всем, кому в мае т.г. она была переназначена на период 2017-2018 годы.

"В Украине официально начался процесс расчета размера зимней субсидии. В октябре управления социальной защиты населения автоматически рассчитают размер пособия на отопительный сезон всем тем, кому в мае этого года субсидия была переназначена на новый период - 2017-2018 гг. Никаких документов или справок субсидиантам повторно не нужно подавать или доносить", - написал В.Гройсман на своей странице в соцсети Фейсбук в субботу.

Он отметил, что программа жилищных субсидий максимально упрощена для людей.

"Заявление и декларацию о доходах заново необходимо было подать только семьям, которые: арендуют помещения; имеют изменения в составе семьи (кто-то прописался или выписался за последний год); хотят получить субсидию на твердое топливо.

"Как и в прошлом году, субсидию предоставят всем, кто нуждается в реальной помощи в оплате жилищно-коммунальных услуг. Денег хватит на всех", - написал премьер.