"Укргазвыдобування" стало крупнейшим налогоплательщиком за 9 мес.

ПАО "Укргазвыдобування" стало крупнейшим налогоплательщиком Украины по итогам девять месяцев 2017 года, перечислив в бюджет 15,4 млрд грн по сравнению с 8,8 млрд грн за аналогичный период 2016 года.

Соответствующими данными Офиса крупных налогоплательщиков располагает агентство "Интерфакс-Украина.

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В тройку наибольших налогоплательщиков за указанный период, по данным Офиса крупных налогоплательщиков, также вошли "Нафтогаз" - 11,4 млрд грн, что на 0,5 млрд грн больше прошлогоднего показателя за этот период, а также "В.А.Т. Прилуки" – 10.8 млрд грн, в то время как за 9 месяцев 2016 года компания уплатила 8,3 млрд грн.

Одна из крупнейших табачных компаний "Филип моррис Украина" уплатила 9,6 млрд грн, что на 1 млрд грн больше показателей за январь-сентябрь 2016 года. За ним следует "Энергоатом" с показателем 7,3 млрд грн при 3,8 млрд грн за девять месяцев 2016 года. ПАО "Джей ти интернешнл Украина" отчислило 6,8 млрд грн налоговых платежей при прошлогоднем показателе 5,5 млрд грн.

Согласно данным Офиса крупных налогоплательщиков, также в десятку крупнейших налогоплательщиков вошли "Укртрансгаз" – 6,2 млрд грн, госпредприятие "Энергорынок" – 5,2 млрд грн, "Укрнафта" – 5,2 млрд грн и "Империал тобакко продакшн Украина" – 5,1 млрд грн.