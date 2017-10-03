ФГИ отложил решение вопроса о реорганизации "Турбоатома" из ПАО в ЧАО

Фонд государственного имущества Украины временно воздержится от принятия решения о реорганизации "Турбоатома", первоначально намеченного на собрание акционеров 3 октября, из публичного АО в частное АО, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в ведомстве во вторник по итогам проведенного накануне утром совещания у первого вице-премьера Степана Кубива.

"Рекомендовано рассмотреть вопрос об отсрочке (проведения собраний принятия решения о реорганизации – ИФ)", – процитировали в Фонде протокольное решение совещания.

В приватизационном ведомстве добавили, что следующее совещание по этому вопросу намечено на 4 октября.

Как сообщалось, инвесткомпания "Драгон Капитал" и группа других участников фондового рынка на минувшей неделе обратилась к премьер-министру Владимиру Гройсману, экономическому блоку правительства и Фонду госимущества (ФГИ) с просьбой отказаться от планов преобразовать ПАО "Центрэнерго" и "Турбоатом" в ЧАО, которые уже одобрили наблюдательные советы этих подконтрольных государству предприятий.

"Запланированная смена юридического статуса резко снизит стоимость госпакетов акций в "Центрэнерго" и "Турбоатоме", которые превышают 75%, будет иметь ужасные последствия для функционирования отечественного фондового рынка и подорвет перспективы прозрачной и эффективной приватизации этих активов…", – пояснили фондовики.

Набсоветы уже назначили внеочередные собрания акционеров: "Турбоатом" - на 3 октября, "Центрэнерго" - 11 октября, чтобы принять решение о реорганизации. Помимо того на 4-е октября намечено собрание с таким же пунктом повестки дня в "Запорижжяоблэнерго", на 5-е – в "Николаевоблэнерго" и на 10-е в "Хмельницкоблэнерго".

Авторы письма отметили, что "Центрэнерго" и "Турбоатом" с рыночной капитализацией соответственно 4 млрд грн и 5 млрд грн и долей акций в свободном обращении (free float) 22% и 25% являются ведущими "голубыми фишками" фондового рынка Украины, поэтому их делистинг существенно сузит круг инвестиционных возможностей и способность инвесторов диверсифицировать свои инвестиции.

Государству в уставных капиталах ПАО "Центрэнерго" и ПАО "Турбоатом" принадлежит соответственно 78% и 75% акций. Тщательнее проанализировать решение об отказе от публичного статуса этих компаний ранее призвал регулятор рынка - Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины.