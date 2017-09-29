В Коломые открылось предприятие, которое будет производить продукцию для Porsche и Lamborghini

Президент Украины Петр Порошенко в пятницу принял участие в открытии нового производства по изготовлению кабельных сетей для автомобильной индустрии немецкого концерна "Leoni" в Коломые (Ивано-Франковская обл.).

"Сегодняшнее событие важно, особенно, если учесть, что концерн "Leoni" - один из крупнейших в мире производителей электрических кабельных сетей. Ключевыми заказчиками продукции "Leoni" уже являются такие автогиганты, как "Дженерал Моторз", "Фольксваген", "Ауди", "Порше", "Ламборгини" и другие элитные марки автомобилей", - сказал глава государства в ходе открытия предприятия, сообщает пресс-служба президента.

Он отметил, что до 2021 года в Коломые должно быть создано 5 тыс. рабочих мест, а сейчас их 800. Кроме того, инвесторы обеспечат заработную плату, которая будет равна 8 тыс. грн.

"Я хотел бы поблагодарить компанию "Leoni", которая одной из первых поверила в Украину, первая голосовала за будущее Украины долларом, евро, создавая будущие рабочие места, обеспечивая новые налоги в территориальных громадах. Поверив, что Украина является конкурентоспособной и эффективной для инвесторов", - сказал П.Порошенко.