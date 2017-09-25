Акционеры "Евраз-ДМЗ" намерены направить средства от допэмиссии на модернизацию коксохима

Акционеры ЧАО "Евраз-Днепровский металлургический завод" ("Евраз-ДМЗ")" принявшие 22 сентября решение об увеличении уставного капитала на 175 млн грн вследствие дополнительной эмиссии акций, намерены направить привлекаемые средства на модернизацию производства.

Согласно официальной информации компании в системе раскрытия НКЦБФР, 30% средств от допэмиссии предполагается направить на модернизацию коксохимического производства с целью увеличения объемов производства кокса.

Кроме того, 30% средств планируется направить на строительство машины непрерывного литья заготовки (МНЛЗ) с целью увеличения производства объемов товарной продукции. Еще 25% средств пойдет на реализацию программы развития прокатного цеха №2, оставшиеся 15% - на проведение капитальных ремонтов железнодорожных путей и другого оборудования.

Приватное размещение акций осуществляется, в соответствии с решением собрания, среди участников размещения - акционеров общества по состоянию на 22 сентября 2017 года, а также постороннего инвестора.

В информации компании подчеркивается, что предприятие обязывается не использовать средства допэмиссии для покрытия своих убытков.

Уставный капитал общества увеличивается на 30,44% - с 574 млн 993,610 тыс. грн до 749 млн 993,610 тыс. грн путем приватного размещения дополнительно выпускаемых 700 млн простых именных акций номинальной стоимостью 0,25 грн за счет дополнительных взносов. Предложенная цена размещения составляет 10 грн за одну акцию, которая является выше номинальной и рыночной стоимости в размере 0,25 грн.

Рыночная стоимость определена субъектом оценочной деятельности "Сервис эксперт М" по состоянию на 5 сентября 2017 года и утвержденная решением наблюдательного совета общества 13 сентября 2017 года. Рецензент оценщика относительно проведенной оценки рыночной стоимости акций общества - ООО "С - Тиматика" в лице оценщика Игоря Скачко.

В другой информации компании говорится о даче согласия акционерами на получение ЧАО "Евраз-ДМЗ" безвозвратной финансовой помощи в размере $250 млн, что эквивалентно 6 млрд 559,295 млн грн. Название компании не указывается. Однако в соответствии с проектами решений собрания, находящимися в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина", финпомощь привлекается от компании Drampisco Ltd. (подконтрольна Evraz, согласно информации на сайте группы).

Как сообщалось, на собрание выносилось два проекта решения собрания по вопросу размещения акций допэмиссии на общую сумму 175 млн грн среди акционеров. По первому проекту, размещение планировалось при участии компании Drampisco Ltd (Кипр), по второму проекту - без участия данной кипрской компании.

Среди других проектов решений - согласие акционеров на получение ЧАО "Евраз-ДМЗ" безвозвратной финансовой помощи в размере $250 млн от компании Drampisco Ltd (подконтрольна Evraz, согласно информации на сайте группы).

ЧАО "Евраз-ДМЗ" в 2016 году увеличило чистый доход на 25,8% по сравнению с 2015 годом – до 10 млрд 75,677 млн грн с 8 млрд 8,967 млн грн. Согласно годовому отчету предприятия, завод в 2016 году сократил чистый убыток в 3,4 раза по сравнению с 2015 годом – до 322,753 млн грн с 1 млрд 91,965 млн грн.

К концу года непогашенный убыток компании достиг 6 млрд 236,919 млн грн.

Суммарная дебиторская задолженность за прошлый год возросла в 2,9 раза - до 2 млрд 467,404 млн грн, долгосрочные обязательства - в 6,2 раза, до 3 млрд 272,404 млн грн, но снизились текущие – на 1,2%, до 7 млрд 360,560 млн грн.

Стоимость активов "Евраз-ДМЗ" по итогам 2016 года возросла на 40,6% - до 4 млрд 971,055 млн грн, размер основных средств сократился на 7,6%, до 1,535 млрд грн.

Численность работников предприятия в 2016 году сократилось на 8,8% - до 4,693 тыс. чел.

"Евраз-ДМЗ" специализируется на выпуске стали, чугуна, проката и изделий из них.

По данным предприятия на конец 2016 года, компания Palmrose B. V. (Нидерланды), являющаяся 100%-ной "дочкой" группы Evraz (РФ), владеет 97,132252% его акций.

В настоящее время уставный капитал ЧАО составляет 574,994 млн грн.

Предприятие входит в группу Evraz.