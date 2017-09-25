Экономика

16:27 25.09.2017

Moody's ухудшило прогноз мировой нефтегазовой отрасли до "стабильного" из-за ослабления роста прибыли

Международное рейтинговое агентство Moody's Investor Service изменило прогноз мировой нефтегазовой отрасли на 2018 год с "позитивного" на "стабильный" в связи с ожидающимся замедлением роста прибыли, говорится в докладе Moody's.

"Наш прогноз стал "стабильным", чтобы отразить повысившуюся вероятность ослабления роста прибыли для глобальных игроков нефтегазовой отрасли в 2018 году после энергичного восстановления в 2017 году", - заявила вице-президент Moody's Елена Надточий.

По ее словам, агентство также ожидает дальнейшей стабилизации фундаментальных условий в этом секторе, поскольку компании снизили капиталовложения и производственные затраты на фоне низких цен на нефть.

По оценкам Moody's, рост EBITDA в нефтегазовом секторе замедлится в 2018 году до середины первого десятка в процентном выражении (4-6%) с 28% за 12 месяцев, завершившихся 30 июня 2017 года.

Агентство обращает внимание на предпринимаемые компаниями меры по улучшению доходности вложений и прогнозирует, что компании ускорят отчуждение активов при цене нефти около $50 за баррель.

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