Кабмин объявил конкурс на главу ГИЯРУ и назначил его на 10 октября

Кабинет министров Украины объявил конкурс на должность главы Государственной инспекции ядерного регулирования (ГИЯРУ).

Согласно распоряжению №659 от 20 сентября, к должностным обязанностям руководителя ГИЯРУ относится осуществление полномочий руководителя государственной службы Госатомрегулирования; реализация государственной политики в сфере безопасности использования ядерной энергии.

Должностной оклад для данной должности составляет 13 тыс. грн.

Документы на конкурс принимаются до 16:00, 6 октября 2017 года. Сам конкурс пройдет в Киеве, по ул. Прорезная, 15, 10:00, 10 октября 2017 года.

Как сообщалось, глава ГИЯРУ Сергей Божко умер 6 февраля на рабочем месте, а 8 февраля правительство назначило исполняющим обязанности главы ГИЯРУ директора департамента по вопросам безопасности ядерных установок - заместителя главного государственного инспектора по ядерной и радиационной безопасности Украины Бориса Столярчука.