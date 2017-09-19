Экономика

13:53 19.09.2017

Тигипко покупает стройкомпанию Building Invest Group

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил разрешение компании Devisal Limited приобрести акции компании Yuansa Limited (обе – Никосия, Кипр), являющейся владельцем строительной компании "Билдинг Инвест Груп" (Киев).

Как сообщила пресс-служба АМКУ во вторник, покупка акций обеспечит Devisal Limited превышение 50% голосов в высшем органе управления застройщика.

Согласно данным Единого госреестра, Devisal Limited является собственником 99,9% уставного капитала ООО "Группа ТАС", конечным бенефициаром которого выступает украинский бизнесмен Сергей Тигипко.

Ранее сообщалось, что ООО "Билдинг Инвест Груп" выступает девелопером проекта строительства трехэтажного торгово-развлекательного центра (ТРЦ) Podol Mall районного формата по ул.Еленовская, 23 возле ст. метро им. Тараса Шевченко в Киеве. Ввод объекта в эксплуатацию был запланирован на 2015 год.

Согласно данным официального веб-сайта ТРЦ, предполагалось, что общая площадь проекта составит 29 тыс. кв. м, арендная – 15 тыс. кв. м. Инфраструктура объекта также предусматривала подземную автостоянку на 138 автомобилей.

Генеральным подрядчиком проекта выступило ООО "Киевская Проектно-Строительная Компания".

ООО "Билдинг Инвест Груп" основано в 2002 году. Основным видом деятельности является строительство жилых и нежилых помещений.

Согласно данным Единого госреестра, владельцем компании является Yuansa Limited.

Уставный капитал "Билдинг Инвест Груп" составляет 50 млн грн.

Группа "ТАС" основана в 1998 году. Сфера ее бизнес-интересов охватывает финансовый сектор (банковский и страховой сегменты), промышленность, недвижимость, агросектор, венчурные проекты.

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