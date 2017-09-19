Экономика

11:40 19.09.2017

Британия начинает 1-ю зиму без ПХГ - цена газа на NBP подскочила до $240/тыс. куб. м

Спотовая цена на газ на британском хабе National Balancing Point (NBP) с поставкой в течение дня в понедельник подскочила до 50,5 пенса за терм (свыше $240 за 1 тыс. куб м), что является максимальным значением за семь месяцев - с середины февраля этого года.

Как отмечает агентство, причины роста цены - в повышенном спросе из-за холодной погоды (температура воздуха сейчас на 2-3 градуса ниже средних значений) и возросшего экспорта в Бельгию.

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Правда, утром во вторник цена на NBP скорректировалась до 47,45 пенсов ($226 за тысячу кубов).

Этим летом в Великобритании из-за изношенности фонда скважин было окончательно закрыто крупнейшее подземное хранилище газа в стране - Rough. На его долю приходится порядка 70% национальных мощностей по хранению газа. В этих условиях минувшим летом цена на NBP опускалась значительно ниже цен европейских хабов (избыток газа было некуда закачивать), а с началом осени котировки британской площадки показывают устойчивую премию к котировкам голландской TTF - главной европейской площадки.

Наступающая зима - первая зима без ПХГ Rough - обещает котировкам NBP принципиально новый уровень волатильности. Единственным подспорьем британскому газовому балансу могут быть поставки сжиженного природного газа.

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