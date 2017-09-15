Экономика

11:45 15.09.2017

Продолжение транзита газа через Украину после 2020г является приоритетом для ЕС

Украина имеет огромный потенциал стать значительным энергетическим узлом или хабом, и ЕС готов поддержать сохранение важной роли страны в транзите российского природного газа в Европу, считает вице-президент Европейской комиссии по вопросам энергетического союза Марош Шефчович.

"Продолжение транзита газа через Украину после 2020 года (после окончания контракта "Нафтогаза Украины" с "Гапромом" – ИФ) - это приоритет для ЕС", – сказал он на 14-й ежегодной конференции YES в Киеве в пятницу.

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По словам М.Шефчовича, важно также совместно работать над повышением энергоэффективности украинской экономики, разведкой природного газа, ростом двусторонней торговли, уже получившей толчок в связи со вступлением в силу Зоны свободной торговли с ЕС.

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