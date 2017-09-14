Danone сменил гендиректора "Данон" в Украине

Генеральный директор "Данон" в Украине Марек Войтина возглавит молочный бизнес "Данон" на рынках Польши и стран Балтии (Эстония, Латвия, Литва), а в Украине его сменила Натали Алькер (Nathalie Alquier), которая до этого была вице-президентом по росту европейского региона "Данон", где курировала разработку и внедрение стратегии роста бренда Oikos.

"Среди ключевых направлений развития компании - рост йогуртовой и традиционной молочной категорий бизнеса "Данон", – говорится в сообщении компании среду со ссылкой на слова Н.Алькер.

По ее словам, в фокусе также активное внедрение продуктовых инноваций.

Danone уточняет, что в послужном списке нового гендиректора "Данон" в Украине должности вице-президента по качеству и охраны окружающей среды глобального бизнес-направления производства молочных продуктов Danon, генеральный директор подразделения газированных напитков (2007) и директор подразделения воды Danone Eaux France во Франции (2005 год).

Производственные мощности Danone в Украине представлены двумя заводами: "Данон Днепр" (Херсон) и "Данон Кремез" (Кременчуг), в группе компаний в Украине работает более 1000 сотрудников.

Группа Danone представлена в 120 странах мира. Компании принадлежит более 190 заводов, на которых работают около 102 тыс. сотрудников.

М.Войтина непосредственно возглавлял ООО "Данон Днепр". Выручка этого предприятия в 2016 году выросла на 51,4% – до 3 млрд 17,5 млн грн, а чистый убыток сократился в 7,9 раз – до 8,33 млн грн.