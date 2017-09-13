МТП "Южный" планирует строительство нового угольного терминала

Государственное предприятие морской торговый порт "Южный" (Одесская обл.) намерено построить новый терминал для импорта и экспорта сыпучих грузов.

Как сообщила пресс-служба ГП, об этом было объявлено 13 сентября во время официальной церемонии старта разгрузки с судна Ocean Ambitious, доставившего 62 тыс. тонн энергетического угля для ТЭС ПАО "Центрэнерго".

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И.о. директора предприятия Виталий Жуковский отметил, что будущий терминал предназначен для разгрузки сыпучих грузов, а именно - коксующегося и энергетического угля из-за рубежа. Новый терминал будет способствовать увеличению грузооборота, повышению скорости обработки судов и отгрузки угля вагонами.

"В сентябре МТП "Южный" планирует принять для различных грузовладельцев шесть судов с энергетическим и коксующимся углем, общим объемом более 530 тыс. тонн. Все причалы и склады предприятия будут задействованы в приеме топлива для украинских ТЭС и металлургических комбинатов. С начала 2017 года энергетикам уже отправлено 294 тыс. тонн антрацита и металлургам около 1 млн тонн коксующегося угля. Рост количества импортных грузов заставляет нас оперативно решать вопросы строительства нового терминала", - сказал он.

В.Жуковский отметил, что реализовать такой проект возможно совместно с инвесторами, поэтому ГП открыто для обсуждения и сотрудничества в формате государственно-частного партнерства.

Государственное предприятие "Морской торговый порт "Южный" расположен в незамерзающей глубоководной акватории порта "Южный", одного из крупнейших и перспективных на Черном море. Специализируется на переработке навалочных, генеральных и тарно-штучных грузов, перевозимых морским, железнодорожным и автомобильным транспортом.

Предприятие оперирует пятью глубоководными причалами, два из которых обрабатывают суда Capesize, загружая их в полной грузовместимости. Достигнута годовая мощность работы предприятия - 15 млн тонн.