Украине в 2018-2022гг предстоит выплатить по внешним обязательствам $28,7 млрд

Украине в течение 2018-2022гг предстоит выплатить в счет погашения и обслуживания внешних обязательств $28,7 млрд, сообщается в предварительном проспекте эмиссии еврооблигаций Украины, текстом которого располагает агентство "Интерфакс-Украина".

Согласно документу, пиковые выплаты предстоят в 2020 году, когда на погашение внешнего долга необходимо будет направить немногим более $5 млрд и обслуживание – $1,884 млрд.

Расходы на погашение внешнего долга в 2018 году ожидаются на уровне $2,049 млрд, на обслуживание – $1,519 млрд, в 2019 году соответственно $4,729 млрд и $1,738 млрд соответственно, в 2021 году – $3,925 и $2,417 млрд, в 2022 году – $3,076 и $2,371 млрд.

К концу текущего года Украине предстоит выплатить в счет погашения внешнего долга $1,113 млрд и обслуживания – $1,473 млрд.

В документе также приводятся расчеты расходов по внутренним обязательствам. В частности, к концу текущего года выплаты на погашение долга запланированы на уровне $3,548 млрд и обслуживание $2,532 млрд, в 2018 году соответственно $4,395 млрд и $2,972 млрд, в 2019 году - $2,554 млрд и $2,534 млрд, в 2020 году – $4,018 млрд и $2,803 млрд, в 2021 году – $4,48 млрд и $3,259 млрд, в 2022 году – $5,057 млрд и $3,418 млрд.

Выплаты по внутренним обязательствам рассчитаны исходя из ожиданий относительно среднего курса гривни в соответствующем году: в 2017 году – 27,8 грн/$1, в 2018 году – 30,1 грн/$1, в 2019 году – 30,8 грн/$1 и в 2020-2022гг – 31,2 грн/$1.

Как сообщалось, совокупный государственный (прямой) и гарантированный государством долг Украины в июле 2017 года возрос на 1,4%, или на $1,05 млрд – до $76,06 млрд. В национальной валюте госдолг возрос на 0,69%, или на 13,45 млрд грн – до 1 трлн 971,15 млрд грн.

С начала года совокупный государственный (прямой) и гарантированный государством долг в долларовом выражении возрос на 7,17%, в гривне – на 2,14%.

Официальный курс гривни, по которому Минфин рассчитывает долг, в июле укрепился до 25,92 грн/$1 с 26,1 грн/$1, или на 0,7%, тогда как к концу 2016 года он составлял 27,191 грн/$1.

Закон о госбюджете-2017 после пересмотра в июле предполагает предельный размер госдолга на конец 2017 года в 1 трлн 823,7 млрд грн и предельный размер гарантированного государством долга в 579,4 млрд грн по сравнению 1 трлн 501,48 млрд грн и 444,78 млрд грн на конец 2016 года в законе о госбюджете-2016.