Экономика

17:53 11.09.2017

Курс гривни на межбанке в понедельник укрепился

Курс гривни на межбанковском валютном рынке в понедельник укрепился до 26,0125 грн/$1 с 26,065 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

По их словам, котировки гривни к окончанию торгов составили 26-26,025 грн/$1.

Национальный банк Украины (НБУ) в этот день аукцион не проводил.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день укрепился до 26,0087 грн/$1 с 26,073 грн/$1. Торговый оборот составил $250,08 млн, тогда как в предыдущий рабочий день -$318,42 млн.

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