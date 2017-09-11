Курс гривни на межбанке в понедельник укрепился

Курс гривни на межбанковском валютном рынке в понедельник укрепился до 26,0125 грн/$1 с 26,065 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

По их словам, котировки гривни к окончанию торгов составили 26-26,025 грн/$1.

Национальный банк Украины (НБУ) в этот день аукцион не проводил.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день укрепился до 26,0087 грн/$1 с 26,073 грн/$1. Торговый оборот составил $250,08 млн, тогда как в предыдущий рабочий день -$318,42 млн.