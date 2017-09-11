Экономика

15:43 11.09.2017

Правительство Турции снизило пошлины на импорт украинской агропродукции

Правительство Турецкой Республики решило снизить пошлины на импорт из Украины скота - до 26%, туш крупного рогатого скота - до 40%, пшеницы - до 45%, ячменя - до 35%, кукурузы - до 25%, сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия.

Согласно сообщению, Кабинет министров Турции также принял решение о применении нулевых ставок на импорт из Украины крупного рогатого скота в рамках тарифной квоты 500 тыс. голов, овец и коз – 475 тыс. голов, мяса КРС – 75 тыс. тонн.

"Заинтересованные украинские учреждения и компании по экспорту соответствующей продукции в Турецкую Республику в случае необходимости могут обращаться в посольство Украины в Турции. Посольство готово оказать поддержку и содействовать установлению контактов и налаживанию взаимодействия с местными профильными учреждениями в пределах компетенции", - отмечают в Минагропроде.

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