МЭРТ по предложению "Укрпочты" намерено расширить перечень товаров, реализуемых на условиях договора комиссии

Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) намерено расширить для "Укрпочты" и других компаний перечень товаров, которые можно продавать на условиях договора комиссии.

Проект приказа МЭРТ, который сужает действие ограничений торговли по такому договору, обнародован для обсуждения на сайте ведомства.

Согласно размещенному на сайте ведомства анализу регуляторного влияния, министерство констатирует частые обращения предпринимателей, которые продают по договору комиссии новые непродовольственные товары. В частности, обращения поступали от "Укпочты", которая через свою сеть продает товары народного потребления.

"В большинстве товары реализуются через сеть объектов почтовой связи на условиях комиссии, так как это позволяет не отвлекать значительные оборотные средства от основной деятельности", - указано в анализе регуляторного акта.

При этом такие товары, как бытовая химия, изделия медицинского предназначения, полученные от других субъектов хозяйствования, находятся в перечне запрещенных к приему в комиссионную продажу, отмечает ведомство.