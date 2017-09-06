Экономика

16:45 06.09.2017

Google запустил украинскую версию своего сервиса поиска авиабилетов

Компания Google в среду официально запустила "Google Авиарейсы" – украинскую версию своего сервиса поиска авиабилетов Google Flights, который начал работу в сентябре 2011 года.

Как говорится в сообщении Google в среду, сервис предлагает прогнозную информацию о динамике цен.

Среди других заявленных возможностей – рекомендация альтернативных аэропортов или дат поездки в поиске более выгодных вариантов путешествия.

Украинский язык стал 51-м языком в сервисе Google Flights.

При первом запуске классической (немобильной) версии "Google Авиарейсы" по состоянию на день среды она выводила вверх поиска Симферополь, Москву, Санкт-Петербург, Тель-Авив, за которыми идут Париж, Одесса, Рим, Львов, Лондон и Нью-Йорк.

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Интерфакс-Украина
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