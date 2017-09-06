Экономика

13:11 06.09.2017

Украинская юридическая фирма начала принимать Bitcoin в качестве оплаты за услуги

Украинская юридическая фирма "Ильяшев и Партнеры" начала принимать Bitcoin в качестве оплаты за оказанные профессиональные услуги, сообщается в пресс-релизе компании.

"Bitcoin уже играет важную роль в международном бизнесе и мировой экономике. Мы должны считаться с реалиями делового мира. Цифровые валюты уже здесь, и наши клиенты ожидают от нас гибкости при трансакции, которые дает Bitcoin", - цитирует пресс-служба фирмы управляющего партнера Михаила Ильяшева.

В компании считают, что операции с Bitcoin не противоречат законодательству, а какие-либо заявления о том, что Bitcoin не может быть средством платежа не подкреплены нормативно-правовыми актами.

"Пока законодательный орган не запретит использование криптовалют, а это вряд ли произойдет, мы будем работать с ними", - отмечено в сообщении.

Фирма "Ильяшев и Партнеры" также заявила, что поддерживает намерение Совета финансовой стабильности определить правой статус криптовалют в Украине.

"В Эстонии, где мы работаем с 2016 года, Bitcoin уже признали виртуальной валютой – альтернативным платежным средством – и намерены запустить собственную национальную криптовалюту Estcoin, обеспеченную государственными гарантиями, которая будет функционировать в стране наравне с евро", – отметил Михаил Ильяшев.

Ранее, Совет финансовой стабильности признал необходимость правового определения Bitcoin и постановил до конца сентября выработать совместное общее видение, которое зафиксируют все четыре его участника – Национальный банк Украины, Министерство финансов, Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку и Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере рынка финуслуг, и на основании которого будут строиться дальнейшие решения.

Юридическая фирма "Ильяшев и Партнеры" основана в 1997 году имеет офисы в Киеве, Харькове, Днепре, Симферополе, Москве и Таллинне.

Как сообщалось, в марте 2016 года бывший партнер практики IT и медиа-права адвокатского объединения "Юскутум" (Juscutum) Дмитрий Гадомский основал юридическую фирму Axon Partners, уставный капитал которой сформирован в Bitcoin.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Глава Минэнергоугля констатирует дефицит газовой группы угля для замещения антрацита

Порт "Южный" 8-12 сентября примет три судна с антрацитом

Зубко предлагает вынести на СНБО вопрос перерегистрации ЛЭО на подконтрольных территориях

Украина почти на 96% готова к отопительному сезону – Зубко

Альфа-Банк (Украина) намерен разместить облигации на 1,1 млрд грн

ПОСЛЕДНЕЕ

Швейцарская компания Barry Callebaut представила новый тип шоколада - розовый

Кабмин намерен на каждом заседании заслушивать руководство областей о состоянии дел

Кабмин намерен утвердить порядок расчета средневзвешенного тарифа на тепло из газа для нужд "альтернативщиков"

"Запорожсталь" заменяет на маневровых тепловозах дизельные моторы на современные американской компании Cummins

"Укргазвыдобування" сегодня выставит на продажу 6,2 тыс. тонн сжиженного газа

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
цены на обои на price.ua
РЕКЛАМА