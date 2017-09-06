Украинская юридическая фирма начала принимать Bitcoin в качестве оплаты за услуги

Украинская юридическая фирма "Ильяшев и Партнеры" начала принимать Bitcoin в качестве оплаты за оказанные профессиональные услуги, сообщается в пресс-релизе компании.

"Bitcoin уже играет важную роль в международном бизнесе и мировой экономике. Мы должны считаться с реалиями делового мира. Цифровые валюты уже здесь, и наши клиенты ожидают от нас гибкости при трансакции, которые дает Bitcoin", - цитирует пресс-служба фирмы управляющего партнера Михаила Ильяшева.

В компании считают, что операции с Bitcoin не противоречат законодательству, а какие-либо заявления о том, что Bitcoin не может быть средством платежа не подкреплены нормативно-правовыми актами.

"Пока законодательный орган не запретит использование криптовалют, а это вряд ли произойдет, мы будем работать с ними", - отмечено в сообщении.

Фирма "Ильяшев и Партнеры" также заявила, что поддерживает намерение Совета финансовой стабильности определить правой статус криптовалют в Украине.

"В Эстонии, где мы работаем с 2016 года, Bitcoin уже признали виртуальной валютой – альтернативным платежным средством – и намерены запустить собственную национальную криптовалюту Estcoin, обеспеченную государственными гарантиями, которая будет функционировать в стране наравне с евро", – отметил Михаил Ильяшев.

Ранее, Совет финансовой стабильности признал необходимость правового определения Bitcoin и постановил до конца сентября выработать совместное общее видение, которое зафиксируют все четыре его участника – Национальный банк Украины, Министерство финансов, Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку и Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере рынка финуслуг, и на основании которого будут строиться дальнейшие решения.

Юридическая фирма "Ильяшев и Партнеры" основана в 1997 году имеет офисы в Киеве, Харькове, Днепре, Симферополе, Москве и Таллинне.

Как сообщалось, в марте 2016 года бывший партнер практики IT и медиа-права адвокатского объединения "Юскутум" (Juscutum) Дмитрий Гадомский основал юридическую фирму Axon Partners, уставный капитал которой сформирован в Bitcoin.