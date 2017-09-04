ПГНК прогнозирует нехватку сжиженного газа на рынке Украины до середины октября

СП "Полтавская газонефтяная компания" (ПГНК, входит в структуру компании JKX Oil&Gas), являющаяся производителем сжиженного газа (СУГ), прогнозирует его нехватку на рынке Украины до середины октября.

"Ожидаем нехватку СУГ в Украине в сентябре и, возможно, первой половине октября. Мы предполагаем, что рост цен, как в опте, так и в рознице, на протяжении ближайших недель полностью стабилизируется. Высокие цены приведут к уменьшению потребления сжиженного газа и рынок сам выровняет спрос и предложение, что приведет к уменьшению дефицита", - цитирует пресс-служба директора коммерческого департамента компании Андрея Довганюка.

В ПГНК отмечают, что одной из ключевых причин возникновения ажиотажа на рынке СУГ стало распространение информации о плановых остановках на техническое обслуживание крупных заводов-производителей - "Роснефть", Сургутского ГПЗ и Мозырского НПЗ.

"Налаживание альтернативных источников поставок СУГ в необходимом объеме с учетом логистики займет от двух недель до месяца", - считают в компании.

Как сообщалось, ПГНК входит в структуру компании JKX Oil&Gas, занимающейся разведкой и добычей углеводородов в Украине, РФ, Венгрии и Словакии.

ПГНК владеет заводом по производству сниженного газа (LPG) в Полтавской области. Первоначально мощность завода составляла 36 тыс. тонн в год, впоследствии завод был модернизирован, а его мощность увеличена.