"Нафтогаз" начал заключать договора с тепловиками

НАК "Нафтогаз Украины" начал заключение договоров на поставку газа с производителями тепла на следующий отопительный сезон без официально обнародованной на него цены, сообщила пресс-служба госхолдинга в пятницу.

По ее данным, в связи с этим в договорах, заключаемых с теплопроизводителями, фиксируется обязательство сторон в случае определения правительством другой цены принять новую цену как обязательную.

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В НАК напоминают, что при заключении договоров на поставки газа по специальным обязательствам (PSO) компания обязана руководствоваться требованиями правительственного постановления №187 от 22 марта 2017 года, согласно которому Минэнергоугля до 1 июля должно было рассчитать и официально обнародовать цену на газ для PSO-потребителей на период с 1 октября 2017 по 1 апреля 2018 года.

В "Нафтогазе" подчеркивают, что, несмотря на многочисленные обращения, министерство до сих пор не выполнило требования постановления.

"Обычно компания в июле начинает заключать договоры с производителями тепла на новый отопительный сезон, однако до сих пор откладывала этот процесс, ожидая сообщения Минэнергоугля. Дальнейшее промедление может привести к срыву начала отопительного сезона в октябре. В таких условиях "Нафтогаз" вынужден применять при заключении договоров с теплопроизводителями цену газа, которая зафиксирована по состоянию на 1 апреля 2017 года, хотя ее уровень не соответствует рассчитанному по постановлению №187 и показателям доходной части утвержденного финансового плана компании на 2017 год", - отмечают в НАК.

"Нафтогаз" вновь обращается к Кабинету министров с просьбой как можно скорее определить и опубликовать цену газа для нужд населения на новый отопительный сезон или внести соответствующие изменения в постановление правительства №187", - резюмируется в сообщении.

Как сообщалось, расчеты, проведенные в соответствии с нормами постановления Кабинета министров №187 от 22 марта 2017 года, показывают необходимость повышения цены на газ, отпускаемый НАК "Нафтогаз Украины" в рамках специальных обязательств (PSO), с 1 октября на 19% – до 5873 грн за 1 тыс. куб. м (без НДС).

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.