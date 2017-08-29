Гройсман расценивает повышение цены на сжиженный газ как диверсию

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает повышение цены на сжиженный газ в Украине сговором и диверсией против страны и поручил профильным министерствам, Антимонопольному комитету Украины, Государственной фискальной службе и правоохранительным органам разобраться с бесконтрольным повышением цены на сжиженный газ.

Как сообщает пресс-служба Кабинета министров, премьер провел межведомственное совещание по данному вопросу. "В.Гройсман поручил профильным министерствам, Антимонопольному комитету, Государственной фискальной службе, правоохранительным органам разобраться с ситуацией на рынке сжиженного газа, определить причины бесконтрольного повышения цены на автомобильный (сжиженный) газ и принять меры по снижению стоимости топлива и поддержки конкуренции на рынке", - говорится в сообщении.

Премьер отметил, что на рынке сжиженного газа необходимо навести порядок. "Я хочу, чтобы службы, от кого это зависит, навели порядок на рынке автомобильного газа. Резкое повышение цены на сжиженный газ имеет все признаки сговора. Рынок лихорадит. Это диверсия против Украины. Мы должны защитить внутреннего потребителя - рядовых граждан", - отметил он.

В сообщении отмечается, что, несмотря на стремительный рост рынка, наблюдается нехватка инфраструктуры для создания запасов топлива и одновременно, в течение последнего года, значительно сократилось количество трейдеров, поставляющих сжиженный газ из РФ, что привело к резкому увеличению цены на автомобильный газ в период пикового спроса на него.

"Это следствие монополии. Сейчас я требую от АМКУ более решительных действий, а еще прошу всю информацию - сколько было трейдеров, кто сегодня работает на рынке, каковы источники поставок топлива - и эту статистику я положу на стол президенту Украины. А сейчас необходимо достичь четкой договоренности с участниками - они должны принять меры по минимизации цены в ближайшие недели", - сказал В.Гройсман.

Он добавил, что если для стабилизации ситуации необходимо решение правительства, то Кабмин готов его принять.

По результатам совещания премьер поручил "определить виновных в возникновении ситуации, принять меры для преодоления монополизации, обеспечить диверсификацию поставок топлива и наказать виновных в злоупотреблениях". Глава правительства добавил, что ситуация на рынке сжиженного газа должна стабилизироваться в течение нескольких недель, чтобы на 15 сентября цена на газ изменилась.

"И отдельно - ГФС и полиция - проанализировать внимательно всех участников рынка, особенно недобросовестных трейдеров. Также поручаю на уровне вице-премьер-министров за неделю провести совещание и внести комплексное предложение по урегулированию ситуации", - подчеркнул В.Гройсман.