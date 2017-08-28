Bunge инвестирует $30 млн в расширение производственно-перевалочного комплекса в Николаевском морпорту

Транснациональная компания Bunge до конца 2018 года инвестирует $30 млн в строительство третьей очереди производственно-перевалочного комплекса в Николаевском морском порту.

Как передает корреспондент "Интерфакс-Украина", соответствующий меморандум 28 августа подписали Администрация морских портов (АМПУ), Министерство инфраструктуры Украины и Bunge.

"Подписывая меморандум, мы даем обязательство обеспечить дополнительно 400 тыс. тонн экспортных мощностей для агрокультур. Данная третья очередь будет реализована до конца 2018 года", - сказал главный исполнительный директор Bunge в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке Томми Йенсен на пресс-конференции по поводу подписания меморандума.

По словам и.о. главы АМПУ Райвиса Вецкаганса, администрация в рамках меморандума берет на себя обязательства по поводу поддержания паспортных глубин, создания новой якорной стоянки.

Как ранее сообщалось, Bunge инвестировала $ 180 млн в строительство производственно-перевалочного комплекса в Николаеве, який включает завод по производству растительного масла, терминал по перевалки масла и Расширенные мощности зернового терминала.

Как отмечал управляющий директор "Бунге Украина" Дмитрий Горшунов, производственно-перевалочный комплекс продолжает стратегию компании, направленную на развитие инфраструктуры в Николаевском морском порту. В 2011 году компания построила в этом порту перевалочный терминал, который расширил зерновые экспортные мощности Украины на 3 млн тонн в год.

Bunge является ведущей мировой компанией, работающей в сфере агробизнеса и продуктов питания. Осуществляет деятельность более чем в 40 странах мира. Количество ее сотрудников достигает почти 35 тыс. чел.

Bunge занимается закупкой, продажей, хранением масличных и зерновых культур, переработкой масличных, производством сахара и этанола из сахарного тростника, переработкой пшеницы, кукурузы и черта для изготовления ингредиентов, использующихся компаниями-производителями продуктов питания; продает удобрения в Южной Америке.

Основными активами Bunge в Украине является Днепропетровский маслоэкстракционный завод, производящий рафинированное подсолнечное масло под ТМ "Олейна", "Умница", и дочернее предприятие с иностранной инвестиции "Сантрейд" (Киев) с элеватора в ряде регионов Украины. Кроме трейдинга зерном и маслом, компания также осуществляет торговлю средствами защиты растений, семенным материалом.