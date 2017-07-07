Министр инфраструктуры требует установить весовой контроль у "Нибулона" и Bunge

Компании "Нибулон" и Bunge должны установить жесткий весовой контроль автотранспорта на въезде на территорию своих портовых терминалов, написал на своей странице в соцсети Facebook министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"Неприятно был поражен ситуацией у въезда в Bunge. Перегорожена и уничтожена грузовиками автодорога, грязь. Как по мне, Bunge и "Нибулон" должны быть образцовыми, а не рассказывать, что "так делают все, поэтому и мы так делаем",- констатировал министр по итогам визита в Николаевскую область.

По его словам, каждая вторая фура на дорогах южных областей идет с перевесом.

"Это не 100-150 тонн как раньше, но и 60-70 тонн ставят дороги юга на грань выживания … Я искренне уважаю бизнес, который является сердцем экономики, но не может бизнес одной рукой платить налоги, а другой - уничтожать дороги, на которые потом и направляются эти налоги", - добавил министр.

Он уточнил, что Одесская область закупает около 20 комплексов габаритно-весового контроля за свой счет, они будут установлены в портах, на въездах в область, перегрузочных базах.

Николаевская область для собственных нужд должна закупить не менее 10 стационарных комплексов, Мининфраструктуры предоставит еще мобильные станции.

"Частные компании должны установить жесткий контроль на въезде на свою территорию 40 тонн - это 40 тонн, а не 50-60-70 (тонн). Как это уже сделали государственные порты", - подчеркнул министр.

Он выразил благодарность Николаевской обладминистрации за начало координации усилий всех ведомств и борьбу с перегрузками на автодорогах.

Как сообщалось, в 2015 году был введен усиленный транспортный весовой контроль на дорогах Украины. Масса транспортных средств не должна превышать 40 тонн.

"Нибулон" и Bunge являются крупнейшими экспортерами сельхозпродукции из Украины.