Медь подорожала до максимума с октября 2014г

Цены на медь в Нью-Йорке выросли в понедельник до максимальной отметки с октября 2014 года на ожиданиях инвесторов, что стабильный рост экономики Китая поддержит спрос на металлы.

Котировки контракта на металл с поставкой в декабре на бирже Comex в Нью-Йорке повысились на 1,2% - до $3,092 за фунт.

Торги на Лондонской бирже металлов (LME) в понедельник не проводятся в связи с государственным праздником в Великобритании. По итогам прошлой недели индекс шести основных цветных металлов на LME вырос в седьмой раз подряд, что является самым продолжительным ралли с 2006 года.

С конца мая цены на медь выросли на 18,5% благодаря уверенности в мировой экономике и слабому доллару. Аналитики отмечают, что в ближайшей перспективе цены на металлы, включая медь, будут расти, однако высказывают опасения по поводу того, что во многом подъем цен связан со спекулятивными операциями трейдеров.

"В настоящее время основным фактором является продолжающийся спекулятивный подъем за счет китайских инвесторов, - отмечается в обзоре аналитиков Commerzbank. - Следует признать, что поддержку ценам оказывают по-прежнему хорошие перспективы экономического роста в Китае".

Международный валютный фонд (МВФ) в августе повысил оценку роста китайской экономики на 2017-2021 до 6,4% в год с ранее ожидавшихся 6% в год.