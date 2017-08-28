Экономика

17:39 28.08.2017

Курс гривни на межбанке в понедельник укрепился

Курс гривни на межбанковском валютном рынке в понедельник укрепился до 25,495 грн/$1 с 25,575 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

По их словам, котировки гривни к окончанию торгов составили 25,4850-25,5050 грн/$1.

Национальный банк Украины (НБУ) в этот день аукцион не проводил.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день укрепился до 25,5158 грн/$1 с 25,5456 грн/$1. Торговый оборот составил $184,98 млн, тогда как в предыдущий рабочий день -$310,88 млн.

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