Власти США разрешили Amazon купить сеть супермаркетов Whole Foods

Федеральная торговая комиссия (FTC) США одобрила сделку по покупке интернет-ритейлером Amazon.com сети супермаркетов Whole Foods Market за $13,7 млрд, включая долг.

При этом FTC отказалась от продолжительного изучения возможных последствий этой сделки на конкуренцию на потребительском рынке, на чем настаивали некоторые демократы и профсоюзы. Комиссия не стала проводить более глубокую проверку, сославшись на отсутствие оснований для этого, сообщает The Wall Street Journal.

Кроме того, акционеры Whole Foods на внеочередном собрании в среду проголосовали за продажу компании. Согласие со стороны акционеров Amazon.com на эту сделку не требуется.

В середине июня Amazon достигла соглашения о приобретении сети супермаркетов Whole Foods Market Inc. за $13,7 млрд. После завершения слияния, намеченного на второе полугодие, Whole Foods сохранит свое название, штаб-квартиру в Остине (штат Техас) и топ-менеджмент во главе с CEO Джоном Макки.

Сделка станет крупнейшей в истории Amazon, денежные резервы которой на конец марта 2017 года составляли около $21,5 млрд.

Whole Foods - крупнейшая в США сеть супермаркетов, специализирующаяся на натуральных продуктах питания. Основанная в 1978 году компания является оператором почти 470 супермаркетов в США и Канаде, ее штат составляет 87 тыс. человек, выручка в 2016 фингоду достигла $16 млрд. Amazon является крупнейшим в мире онлайн-ритейлером с ежегодной выручкой около $135 млрд.