Украинский экспорт в Канаду за январь-июнь 2017 года вырос на 76% – Микольская

Экспорт украинских товаров в Канаду за первые 6 месяцев 2017 года составил $22,7 млн, что на 76,3% больше чем за аналогичный период 2016 года, сообщила заместитель министра экономического развития и торговли – торговый представитель Украины Наталья Микольская.

"Соглашение о ЗСТ (зоне свободной торговли - ИФ) с Канадой начало оказывать влияние на наши экономические взаимоотношения еще до того как полностью ступило в силу. За первые 6 месяцев 2017 года экспорт товаров в Канаду составил $22,7 млн, что на 76,3% больше чем за аналогичный период 2016 года", - сказала она в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

При этом, как отметила Н.Микольская, для экспорта в Канаду товары должны проходить сертификацию, которая отличается от европейской.

Замминистра обратила внимание, что также происходит оживление импорта канадских товаров в Украину, в частности, в сфере фармацевтики и морепродуктов, товаров легкой промышленности: одежды для специальных условий, холодной погоды, а также рабочей одежды.

"Мы видим и интерес со стороны канадских компаний к открытию на территории Украины производства товаров с последующей их поставкой на рынки ЕС и Канады", - сказала торгпред Украины.

Полный текст интервью торгового представителя Украины Натальи Микольской будет обнародован на сайте агентства "Интерфакс-Украина" в открытом доступе