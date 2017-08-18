Экономика

10:33 18.08.2017

Минфин получил финпланы на 2018г. от 6 из 42 госкомпаний-субъектов природных монополий

Министерство финансов получило финансовые планы на 2018 год от шести из 42 госкомпаний, которые являются субъектами природных монополий с плановой прибылью более 50 млн грн, сообщила первый заместитель министра финансов Оксана Маркарова.

"Компании, которые являются субъектами естественных монополий с плановой прибылью более 50 млн грн, владельцем которых является Кабмин, должны подать финпланы на 2018 год на рассмотрение в Минфин и МЭРТ до 1 июля (или до 1 ноября, где тарифы утверждает Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг). По состоянию на сегодня в Минфин было подано и обработано только шесть таких планов из 42", – написала О.Маркарова на своей странице в Facebook в пятницу.

По ее словам, подали свои финансовые планы в ведомство Мариупольский морской торговый порт, международный аэропорт "Львов", "Стивидорная компания "Ольвия", "Турбоатом", "Центрэнерго" и Государственное ипотечное учреждение.

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