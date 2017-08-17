Экс-премьер Украины Яценюк вошел в состав совладельцев телеканала "Espreso.TV"

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк стал совладельцем телеканала "Espreso.TV".

Такая информация содержится в Госреестре юридических лиц и физических лиц-предпринимателей.

Так, А.Яценюк значится в составе учредителей-конечных бенефициаров компании "Астра Финанс", которая является владельцем ООО "Голдбери", выступающей владельцем указанного телеканала.

Кроме того, в списке конечных бенефициаров "Астра Финанс" - супруга главы МВД Украины Арсена Авакова Инна Авакова и супруга народного депутата Николая Княжицкого (фракция "Народный фронт") Лариса Княжицкая.

Как сообщила пресс-секретарь А.Яценюка Ольга Лаппо, А.Яценюк приобрел корпоративные права телеканала за 3,8 млн грн.

"Арсений Яценюк в этом году реализовал свое право опциона на приобретение корпоративных прав. Соглашение подписано 15 июня 2017 года", - написала она на своей странице в соцсети Facebook.

"Информация об опционе была отмечена в его электронной декларации за 2016 год, которую А.Яценюк заполнял, уже не состоя в должности премьер-министра Украины. В разделе "финансовые обязательства" он отметил предыдущий договор (опцион) 2013 года с Л.Княжицкой и с компаниями, где Л.Княжицкая является прямым основателем, на приобретение корпоративных прав на сумму 3 788 700 гривень. За эту сумму и была купленная часть канала", - добавила О.Лаппо.

Телеканал "Espreso.TV" создан осенью 2013 года. Его основателями выступили Л.Княжицкая и бывший главный редактор еженедельника "Комментарии" Вадим Денисенко.