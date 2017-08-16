Яценюк вошел в состав совладельцев телеканала "Espreso.TV"

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк стал совладеем телеканала "Espreso.TV".

Такая информация содержится в Госреестре юридических лиц и физических лиц-предпринимателей.

Так, А.Яценюк значится в составе учредителей-конечных бенефициаров компании "Астра Финанс", которая является владельцем ООО "Голдбери", выступающей владельцем указанного телеканала.

Кроме того, в списке конечных бенефициаров "Астра Финанс" - супруга главы МВД Украины Арсения Авакова Инна Авакова и супруга народного депутата Николая Княжицкого (фракция "Народный фронт") Лариса Княжицкая.

Телеканал "Espreso.TV" создан осенью 2013 года. Его основателями выступили Л.Княжицкая и бывший главный редактор еженедельника "Комментарии" Вадим Денисенко.