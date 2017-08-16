АКХЗ инвестирует 38 млн грн в модернизацию смолоперегонного цеха, в целом на обновление в 2017г направит около 0,5 млрд грн

Авдеевский коксохимический завод (АКХЗ, Донецкая обл.), крупнейшее в Европе коксохимическое предприятие, входящее в группу "Метинвест", начал строительство новой трубчатой печи для разогрева смолы, что позволит исключить сбои в работе оборудования всего смолоперегонного цеха - инвестиции в проект составят 38 млн грн.

Согласно пресс-релизу предприятия, с переработки каменноугольной смолы в трубчатой печи начинается весь процесс производства в цехе, в том числе изготовление электродного пека – продукта, который завод отправляет на экспорт.

В настоящее время на предприятии действуют две трубчатых печи, которые выработали свой ресурс и нуждаются в замене. Новое оборудование планируют сделать более прочным и безопасным, в частности - вместо обычных стальных крекинговых труб проект предусматривает трубы из нержавеющей стали, а система контроля горения пламени в случае непредвиденной ситуации автоматически закроет горелки и не допустит аварий.

Как пояснил генеральный директор АКХЗ Муса Магомедов, боевые действия в Авдеевке нарушили планы по развитию предприятия.

"Сейчас, когда перед нами не стоит вопрос выживания, можем вернуться к модернизации. Помимо строительства новой печи в смолоперегонном цехе, реализуем ряд проектов по всему заводу. На днях начинаем испытания нового распределительного устройства. Это наша энергобезопасность. Без такого современного объекта невозможно получение электроэнергии из внешних сетей. Строим новый сборник бензола", - отметил топ-менеджер, которого цитирует пресс-служба.

При этом он добавил, что до конца года планируется начать возведение системы подавления азота – это важный экологический проект.

В целом на развитие и обновление производственных мощностей в 2017 году будет направлено около 0,5 млрд грн.

АКХЗ - крупнейшее в Европе коксохимическое предприятие. Выпускает 31 вид продукции, основной из которых является кокс для металлургии. Продукция поставляется как на украинские предприятия, так и зарубежным компаниям. На долю АКХЗ приходится 23% украинского рынка валового кокса.

С начала ведения боевых действий АКХЗ останавливался 13 раз. Предприятие неоднократно подвергалось массированным обстрелам.

АКХЗ входит в группу "Метинвест", основными акционерами которой являются ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%).

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".