Повышение ж/д тарифов на 22,5% отрицательно повлияет на себестоимость выпуска продукции АКХЗ

Авдеевский коксохимический завод (АКХЗ, Донецкая обл.), крупнейшее в Европе коксохимическое предприятие, входящее в группу "Метинвест", обеспокоен планами "Укрзализныци" по очередному повышению железнодорожных тарифов на грузовые перевозки на 22,5%, так как это повысит себестоимость выпуска продукции и может повлиять на уровень производства.

"Узнал о проекте приказа МИУ (Мининфраструктуры - ИФ) об очередном увеличении ж/д тарифов на грузовые перевозки, в этот раз сразу на 22,5%!!! Такой огромный уровень повышения тарифов монополиста вызывает удивление и целый ряд вопросов. В частности, для чего УЗ так агрессивно повышать тарифы, если на сегодняшний день, даже при наличии достаточного количества средств, существующие проблемы в УЗ не решаются?!", - написал генеральный директор предприятия Муса Магомедов в Facebook в четверг.

По его словам, среди сохраняющихся проблем "Укрзализныци" - неработающие формульные контракты по топливу, непрозрачное распределении парка полувагонов, отсутствие активности по поиску дополнительных грузопоток, несистемная работа по снижению убыточности сегмента пассажирских перевозок. При этом при наличии денежных средств железная дорога не выполняет инвестиционную программу, утвержденную правительством.

Вместе с тем, монополист ежегодно значительно повышает административные расходы.

"С АКХЗ же, как и со многими другими предприятиями страны, новые тарифы могут сыграть злую шутку. Находясь в прифронтовом положении, мы долгое время работали с перебоями, и только с мая этого года стали наращивать производство кокса со 140 тыс. тонн до 250 тыс. тонн в месяц. И это нам стоило огромных усилий, в том числе в части достижения конкурентоспособной себестоимости. Хотелось бы, чтобы "Укрзализныця" также боролась за увеличение объемов перевозок при сохранении минимально возможных тарифов, как мы за объемы производства с минимально возможной себестоимостью, в таком случае мы сохраним достигнутые объемы производства, а УЗ – грузовую базу и доходы", - отметил гендиректор.

Топ-менеджер подчеркнул, что такие глобальные решения как повышение тарифов на ж/д перевозки должны приниматься после основательной оценки возможных негативных последствий для промышленности и АПК Украины.

"Я надеюсь, что КМУ в этот раз не поверит "крокодильим слезам" УЗ, и заставит ж/д-монополиста заняться решением уже перезревших операционных проблем", - резюмировал М.Магомедов.

АКХЗ - крупнейшее в Европе коксохимическое предприятие. Выпускает 31 вид продукции, основной из которых является кокс для металлургии. Продукция поставляется как на украинские предприятия, так и зарубежным компаниям. На долю АКХЗ приходится 23% украинского рынка валового кокса.

С начала ведения боевых действий АКХЗ останавливался 13 раз. Предприятие неоднократно подвергалось массированным обстрелам.

АКХЗ входит в группу "Метинвест", основными акционерами которой являются ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%).

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".