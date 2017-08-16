Экономика

14:50 16.08.2017

FCA присоединится к BMW и Intel в проекте разработке беспилотных автомобилей

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) войдет в консорциум BMW и Intel, созданный для разработки самоуправляемых автомобилей, пишет газета Financial Times.

Консорциум, нацеленный на создание полностью автономного автомобиля к 2021 году, ранее заявил, что является открытым для других участников, и пригласил автопроизводителей и технологические компании к сотрудничеству.

Ранее в этом году к нему присоединился поставщик автомобильных комплектующих Delphi.

Глава FCA Серджио Маркьонне неоднократно заявлял о том, что автопроизводителям стоит объединить усилия в разработке технологий будущего для автомобилей, являющейся очень затратной.

В прошлом году именно FCA стал первым партнером Waymo, подразделением Alphabet, работающего над технологиями для беспилотных автомобилей.

В среду FCA подписал меморандум о взаимопонимании для вхождения в консорциум.

С.Маркьонне отметил, что создание партнерств между автопроизводителями, поставщиками технологий и автодеталей является "необходимым для продвижения в создании технологий автономного вождения".

"Вхождение в консорциум BMW и Intel позволит FCA выиграть напрямую от синергии и экономии на масштабе, которые становятся возможными, когда компании имеют общие взгляды и цели", - заявил С.Маркьонне.

Консорциум планирует до конца 2017 года вывести на дороги 40 автономных автомобилей для тестирования.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Госкомпании перечислили в 2016 г. в бюджет 15,5 млрд грн

На квартиру и дом министра энергетики Насалика наложен арест

"Укроборонпром" назначил и.о. президента "Антонова"

Покупателем 25% "ДТЭК Донецкболэнерго" стала компания группы СКМ

ФГИ продал блок пакет "ДТЭК Донецкоблэнерго" по стартовой цене

ПОСЛЕДНЕЕ

Правительство Украины проведет заседание 18 августа

Семь портов Китая входят в десятку крупнейших в мире

Внутренний рынок металлопроката в Украине за 7 мес.-2017 возрос на 18,5%

АКХЗ инвестирует 38 млн грн в модернизацию смолоперегонного цеха, в целом на обновление в 2017г направит около 0,5 млрд грн

Рост цен на импортируемый в Украину металлолом связан с увеличением ввоза отходов легированных сталей

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
http://price.ua
РЕКЛАМА