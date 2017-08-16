FCA присоединится к BMW и Intel в проекте разработке беспилотных автомобилей

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) войдет в консорциум BMW и Intel, созданный для разработки самоуправляемых автомобилей, пишет газета Financial Times.

Консорциум, нацеленный на создание полностью автономного автомобиля к 2021 году, ранее заявил, что является открытым для других участников, и пригласил автопроизводителей и технологические компании к сотрудничеству.

Ранее в этом году к нему присоединился поставщик автомобильных комплектующих Delphi.

Глава FCA Серджио Маркьонне неоднократно заявлял о том, что автопроизводителям стоит объединить усилия в разработке технологий будущего для автомобилей, являющейся очень затратной.

В прошлом году именно FCA стал первым партнером Waymo, подразделением Alphabet, работающего над технологиями для беспилотных автомобилей.

В среду FCA подписал меморандум о взаимопонимании для вхождения в консорциум.

С.Маркьонне отметил, что создание партнерств между автопроизводителями, поставщиками технологий и автодеталей является "необходимым для продвижения в создании технологий автономного вождения".

"Вхождение в консорциум BMW и Intel позволит FCA выиграть напрямую от синергии и экономии на масштабе, которые становятся возможными, когда компании имеют общие взгляды и цели", - заявил С.Маркьонне.

Консорциум планирует до конца 2017 года вывести на дороги 40 автономных автомобилей для тестирования.