FCA присоединится к BMW и Intel в проекте разработке беспилотных автомобилей
Fiat Chrysler Automobiles (FCA) войдет в консорциум BMW и Intel, созданный для разработки самоуправляемых автомобилей, пишет газета Financial Times.
Консорциум, нацеленный на создание полностью автономного автомобиля к 2021 году, ранее заявил, что является открытым для других участников, и пригласил автопроизводителей и технологические компании к сотрудничеству.
Ранее в этом году к нему присоединился поставщик автомобильных комплектующих Delphi.
Глава FCA Серджио Маркьонне неоднократно заявлял о том, что автопроизводителям стоит объединить усилия в разработке технологий будущего для автомобилей, являющейся очень затратной.
В прошлом году именно FCA стал первым партнером Waymo, подразделением Alphabet, работающего над технологиями для беспилотных автомобилей.
В среду FCA подписал меморандум о взаимопонимании для вхождения в консорциум.
С.Маркьонне отметил, что создание партнерств между автопроизводителями, поставщиками технологий и автодеталей является "необходимым для продвижения в создании технологий автономного вождения".
"Вхождение в консорциум BMW и Intel позволит FCA выиграть напрямую от синергии и экономии на масштабе, которые становятся возможными, когда компании имеют общие взгляды и цели", - заявил С.Маркьонне.
Консорциум планирует до конца 2017 года вывести на дороги 40 автономных автомобилей для тестирования.