Экономика

18:29 12.01.2017

Власти США обвинили Fiat Chrysler в занижении показателей выхлопов

Агентство по защите окружающей среды США направило официальное уведомление автопроизводителю Fiat Chrysler Automobiles NV (FCA) о том, что он нарушил законодательство, тайно установив на свои машины программное обеспечение, позволяющее превышать допустимые нормы выхлопов вредных газов, сообщает агентство Bloomberg.

По данным властей, FCA устанавливала такое ПО на пикапы Ram 1500 и внедорожники Jeep Grand Cherokee 2014-16 годов выпуска, оснащенных дизельным двигателем объемом 3 литра. Это касается в общей сложности около 104 тыс. автомобилей.

Акции Fiat рухнули в ходе торгов в четверг на 18%, после чего торги были приостановлены.

ВАЖНОЕ

Трасти евробондов ПриватБанка готов расследовать ситуацию относительно принудительной конвертации ценных бумаг

"Нафтогаз" прогнозирует сокращение запасов газа в ПХГ Украины до 8 млрд куб. м на начало марта

Дата заседания МВФ по Украине будет определена в ближайшие недели

Китай передал МИД Украины телекоммуникационное оборудование стоимостью $100 тыс.

АМКУ раскрыл ряд связанных с Burisma Николая Злочевского компаний

ПОСЛЕДНЕЕ

Налоговая милиция заявляет о продолжении законной работы до принятия нового закона

Почти 900 чиновников не подали электронные декларации за 2015 г.

Киев представит инвестпроекты в недвижимости на выставке MIPIM-2017 в Каннах

Госгеонедр подготовила проект новых правил разработки нефтегазовых месторождений

АМКУ оштрафовал "Укркурьер" на 430 тыс. грн из-за недобросовестной конкуренции по заявлению "Укрпочты"

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
http://tvgid.ua/serial/74033/ohotniki-za-privideniyami-sestrenka/
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Rul.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА