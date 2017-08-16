Индия запретила экспорт золота чистотой свыше 22 карат

Власти Индии наложили запрет на экспорт золотых изделий чистотой свыше 22 карат (что примерно соответствует 916-й пробе в метрической системе).

Решение Главного управления по внешней торговле вступило в силу немедленно и распространяется на ювелирные изделия, монеты и медали. В тексте решения не указываются причины такой меры.

По словам эксперта India Bullion&Jewellers Association Ltd. Кетана Шроффа, власти могли пойти на такой шаг, чтобы ограничить перепродажу драгоценного металла. В настоящее время трейдеры могут импортировать золотые изделия со сниженной пошлиной из ряда стран, с которыми действуют особые внешнеторговые соглашения, а затем перепродать их за рубеж.

Согласно данным источников, импорт золота в Индию в июле вырос более чем в два раза в годовом выражении благодаря росту покупок золота в Южной Корее, с которой у страны заключено соглашение о свободной торговле.