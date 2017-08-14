Президент МТСБУ Гришан подал заявление о снятии полномочий

Президент Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ) Юрий Гришан 8 августа подал в дирекцию бюро заявление о сложении полномочий.

Об этом он сообщил агентству "Интерфакс-Украины".

Ю.Гришан, занимавший эту должность с ноября 2014 года, выразил благодарность за сотрудничество коллегам по президиуму нового и предыдущего состава.

"Пусть у нас иногда были конфликты и споры, но нам удалось сделать главное - Моторное бюро стало независимым объединением страховщиков. Мы вышли из-под контроля чиновников, изменили структуру бюро, навели порядок с финансами, поставили под контроль размещение средств на депозитах, защитили страховщиков от дополнительных взносов в связи с пробелами в законодательстве. Надеюсь, что инициированные мною процессы дальнейшего реформирования управления бюро, которые обезопасят работу его руководителей от возможного давления, будет доведена до конца", - отметил он.

По словам Ю.Гришана, анализируя опыт работы на данной должности, в том числе появившиеся с начала 2015 года случаи нарушения правил и регламента деятельности Бюро некоторыми членами президиума, он пришел к выводу, что только независимому президенту, согласованному всеми страховщиками, не боявшимся, что его позиция повлияет на деятельность руководящей им компании под силу защитить рынок от неправомерных как внутренних, так и внешних действий.

"Но это должны решать сами страховщики и помнить, что окошко мягкого отношения с властью может скоро закрыться", - подчеркнул он.

При этом отметив, что модель назначения президента, принятая с подачи президиума апрельским собранием членов Моторного бюро и утвержденная Нацкомфинуслуг, не доработана и имеет множество юридических неопределенностей и противоречий. В частности, в ней не определено, на какой срок избирается президент, что происходит после переизбрания через год члена президиума - президента Моторного бюро, а также является президент физическим или юридическим лицом

Ю.Гришан также сообщил, что на заседании президиума 15 августа страховщики определятся с кандидатурой президента, его полномочиями и сроком, на который он будет избран. Данный вопрос внесен в повестку дня.

Как сообщил агентству один из членов президиума, на сегодняшний день позиции членов президиума почти поровну разделились на тех, кто считает, что президентом может быть только член президиума и тех, кто хочет видеть на этой должности независимого профессионально работающего человека, который будет защищать интересы рынка, а не отдельно взятой компании или группы компаний.

Как сообщалось, в настоящее время в состав президиума МТСБУ входят страховые компании "АХА Страхование", НАСК "Оранта", "Украинская страховая группа", "Галицкая", "Арсенал Страхование", "УНИКА" и "Провидна".

В настоящее время в МТСБУ идет работа над концепцией реформирования бюро, согласно которой президент должен был работать в штате МТСБУ, избираться на четыре года и выполнять представительские функции - обеспечивать подготовку и ведение заседаний президиума, представлять интересы Бюро в отношениях с украинскими, иностранными и международными учреждениями, отвечать за организацию контроля за выполнением решений органов управления Бюро.

Кроме того, предлагается закрепить путем внесения изменений в устав МТСБУ, что назначения генерального директора и президента президиумом происходит после рекомендаций общего собрания членов моторного бюро, принятых тайным голосованием.