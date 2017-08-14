"Укрсадпром" и посольство США подготовили отчет о бизнес-перспективах производства овощей и фруктов в Украине

Украина занимает пятое место среди стран Европейского Союза по уровню производства плодоовощной и ягодной продукции и имеет большой потенциал в этом направлении, говорится в отчете о бизнес-перспективах Украины по вопросам производства, хранения, переработки и упаковки овощей и фруктов.

"Цель нашего исследования - показать американским поставщикам оборудования и технологий потенциал украинского плодоовощного рынка. Мы должны это делать, потому что новости об Украине в американском новостном пространстве не очень позитивные. Главная цель - дать американским компаниям информацию, чтобы они заинтересовались в поставке технологий и оборудования и в инвестициях", - сказала агентству "Интерфакс-Украина" атташе по вопросам торговли посольства США в Украине Мишель Смит.

По ее словам, работа над исследованием плодоовощного рынка Украины началась с ноября 2016 года. Партнерами посольства по проекту стали ассоциация "Укрсадпром" и проект USAID "Поддержка аграрного и сельского развития".

Согласно исследованию, Украина в 2016 году увеличила экспорт овощей на 57% - до $153 млн по сравнению с 2015 годом, нарастив поставки в ЕС. Кроме того, были открыты новые рынки Южной Азии (Бангладеш, Непал, Шри-Ланка) и Африки (Кения и Гвинея).

Наиболее заметным сдвигом в торговле фруктами и овощами с 2015-го по 2016 гг. стала торговля с ЕС, особенно огурцами, луком, чесноком, замороженными овощами, черникой, замороженной малиной и орехами. Относительно фруктов, ягод и орехов Украина в 2016 году увеличила экспорт в Польшу, Турцию, Ирак и Иран.

"Эти новые торговые отношения являются движущей инвестицией в украинском производстве овощей и фруктов", - говорится в отчете, текстом которого располагает агентство.

По данным Госстата, в Украине насчитывается 335 плодоовощных и ягодоперерабатывающих предприятий. В то же время, согласно данным "Укрсадпрома", только 113 из них работают.

Главной возможностью нарастить объемы производства и торговли плодоовощной продукцией, согласно исследованию, является объединение мелких производителей в кооперативы.