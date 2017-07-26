Витебская таможня не допустила ввоз в РФ украинской голубики и турецких персиков

Белорусские таможенники не допустили ввоз в Россию 37 тонн фруктов из Украины и Турции под видом сербской продукции, сообщили в Государственном таможенном комитете Белоруссии.

"Два факта незаконного перемещения плодоовощной продукции выявили сотрудники Оперативной таможни. В результате специальных мероприятий, проводимых мобильными подразделениями в зоне деятельности Витебской таможни, приостановлено движение двух грузовых транспортных средств, следующих в Российскую Федерацию", - проинформировали в ГТК.

По информации таможни, в товаросопроводительных документах были указаны недостоверные сведения.

"Около 18 тонн голубики украинского происхождения и более 19 тонн персиков турецкого происхождения на территории Белоруссии "переименованы" в сербские. На коробки с продукцией были наклеены соответствующие этикетки, а в документы внесены аналогичные сведения", - сообщает ГТК.

Плодоовощная продукция, стоимостью по предварительной оценке свыше 400 тыс. белорусских рублей, изъята. По выявленным фактам Оперативной таможней начат административный процесс.

Официальный курс на 26 июля - 1,9458 бел. рубля/$1.