Экономика

11:18 14.08.2017

Гриневич выступает за привязку объемов финансирования вузов к качеству предоставляемого образования

Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич выступает за привязку объемов финансирования высших учебных заведений из государственного бюджета к качеству предоставляемого ими образования.

"Мы понимаем, что систему финансирования вузов необходимо менять, делая привязанной к показателям их работы. Те, кто предоставляют образование более высокого качества, должны получать большее финансирование", - сказала она в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По словам министра, ведомство сейчас работает над соответствующими изменениями закона "О высшем образовании" в части финансирования вузов.

Кроме того, в этом году места государственного заказа в вузах распределялись путем широкого конкурса, когда бюджетные места концентрируются в лучших вузах, которые выбирают абитуриенты с высокими баллами.

В частности, отметила Л.Гриневич, специальность "Право" раньше была "почти в каждом университете, а в этом году бюджетные места на эту специальность получили только лучшие вузы".

Полный текст интервью министра образования и науки Лилии Гриневич будет обнародован на сайте агентства "Интерфакс-Украина" в открытом доступе.

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