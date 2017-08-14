МИД Украины предупреждает о забастовке сотрудников аэропорта Барселоны

Сотрудники службы контроля безопасности международного аэропорта Эль Прат (Барселона) с 12:00 понедельника 14 августа, начинают непрерывную забастовку, сообщает департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины

"Сотрудники службы контроля безопасности м / а Эль Прат (Барселона) снова отклонили предложения правительства Каталонии, которое выступает посредником в урегулировании конфликта между руководством компании "Эулен" (Eulen) и ее сотрудниками. Центральный комитет забастовщиков объявил о начале непрерывной забастовки, начиная с 12:00 14 августа 2017 до урегулирования конфликта", - сказано в сообщении департамента консульской службы МИД Украины на странице в соцсети Фейсбук в понедельник.

Отмечается, что с целью предотвращения коллапса аэропорта испанское правительство приняло решение привлечь к обеспечению контроля безопасности аэропорта подразделения Гражданской гвардии.

"Департамент консульской службы и Генеральное консульство Украины в Барселоне отслеживают развитие ситуации. О дальнейшем ее ходе будем оперативно информировать", - сказано в сообщении.