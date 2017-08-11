Экономика

11:54 11.08.2017

Еврокомиссия созовет кризисное совещание в связи с заражением куриных яиц инсектицидом

Член Европейской комиссии по здравоохранению и продовольственной безопасности Витенис Андрюкайтис объявил о намерении собрать совещание высокого уровня стран ЕС, затронутых кризисом заражения куриных яиц инсектицидом фипронилом.

"Я предложил провести совещание высокого уровня с участием соответствующих министров, а также представителей агентств по продовольственной безопасности всех вовлеченных государств-членов, как только все факты будут в нашем распоряжении", - приводит в пятницу слова еврокомиссара сайт радиостанции Europe 1.

В публикации сообщается, что кризис с заражением миллионов куриных яиц затронул уже 12 стран ЕС. Бельгия и Нидерланды, где произошло заражение, ведут расследования и ищут виновных.

Накануне сообщалось об аресте двух руководителей нидерландской компании Chickfriend, продававшей, как предполагается, средство борьбы против куриных вшей и клещей с добавлением фипронила, вредного для здоровья и запрещенного для применения на животных, включенных в продовольственную цепь.

"Мы должны детально разобраться, что произошло. Нам нужен полный анализ этого случая. Необходимо, чтобы наши эксперты определили, где могли возникнуть проблемы, чтобы мы были способны собраться и обсудить решения и порядок действий", - объяснил В.Андрюкайтис.

Он сообщил, что просил государства-члены ЕС наряду со срочными мерами по изъятию из торговли зараженных яиц продолжать сохранять бдительность с целью недопущения использования запрещенных препаратов при обработке кур-несушек.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Независимые профсоюзы пикетируют ФГИ

ФГИ перенес продажу блокпакетов "ДТЭК Днипроэнерго" и "ДТЭК Днипрооблэнерго"

ФГИ перенес продажу блокпакетов "ДТЭК Днипроэнерго" и "ДТЭК Днипрооблэнерго"

ГПУ открыла уголовное производство против должностных лиц "Нафтогаза"

Правительственный комитет одобрил "Энергостратегию Украины до 2035 года"

ПОСЛЕДНЕЕ

МЭА повысило прогноз роста спроса на нефть в 2017г

Ягодный кооператив "Агровесна-2011" ищет инвестора для строительства агроиндустриального парка в Киевской области

BHP намерен стать ведущим мировым поставщиком ключевого компонента литий-ионных батарей

Нефть дешевеет после падения накануне

План обмена старых машин на более экологичные в ФРГ привлечет 1,3 млн автовладельцев

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
http://price.ua
РЕКЛАМА