Дочка "Нафтогаза Украины" просит суд признать банкротом ПАО "Энергомашспецсталь"

Дочерняя компания "Газ Украины" Национальной акционерной компании (НАК) "Нафтогаз Украины" обратилась в суд с иском о признании банкротом ПАО "Энергомашспецсталь" (Краматорск Донецкой обл.), владельцем которого является машиностроительный дивизион "Атомэнергомаш" российской госкорпорации "Росатом".

Согласно информации Хозяйственного суда Донецкой области, иск зарегистрирован 3 августа текущего года, назначен состав суда.

Детали иска в сообщении не приводятся.

По данным Единого госреестра судебных решений, ДК "Газ Украины" в настоящее время ведет судебный спор с ПАО "Энергомашспецсталь", в частности, о взыскании 12,8 млн грн задолженности.

Кроме того, ПАО "Нафтогаз Украины" пытается в суде взыскать с "ЭМСС" около 158 млн грн долга за поставленный в 2013 году природный газ (в том числе 119,6 млн грн основного долга).

Однако 29 июня текущего года Хозсуд Запорожской области остановил производство по этому делу, усмотрев признаки уголовного правонарушения (подписание допсоглашения от имени НАК "Нафтогаз Украины" неустановленным лицом) и направил отдельные материалы дела Главуправлению Нацполиции Киева для досудебного расследования.

"Энергомашспецсталь" – крупнейший украинский производитель специальных литых и кованых изделий индивидуального и мелкосерийного производства для металлургии, судостроения, энергетики (ветро-, паро-, гидро-, атомной) и общего машиностроения, с 2010 года входит в машиностроительный дивизион "Росатома".

По итогам 2016 года чистый доход ЭМСС вырос на 50,5% к 2015 году до 1,85 млрд грн, чистый убыток сократился более чем вдвое - до 1,5 млрд грн. В текущем году компания пока не оглашала результатов своей деятельности.