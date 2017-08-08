"Укрпочта" выставила первый лот по аренде имущества через ProZorro.Продажи

Система ProZorro.Продажи запустила новое направление – аренду имущества для коммунальных предприятий, местных органов исполнительной власти, организаций с долей государственной собственности более 50%, сообщил первый заместитель министра экономического развития Максим Нефедов на брифинге во вторник.

"ProZorro.Продажи расширяет количество функций, которые может предоставлять система", – сказал он.

По словам М.Нефедова, первый в этом направлении лот – аренда ресторана с летней террасой на 90 мест в городе Буча (Киевская обл.) со стартовой ценой 31 тыс. грн – выставило ПАО "Укрпочта".

"Доход от сдачи в аренду недвижимости, которой владеет "Укрпочта", составляет около 10 млн грн в год. С помощью площадки ProZorro.Продажи планируем увеличить его и получить в 2018-2019 гг. до 100 млн грн", – сказал в ходе брифинга директор по управлению недвижимым имуществом и инфраструктурой "Укрпочты" Дмитрий Сенниченко.

По его словам, в собственности "Укрпочты" находится 5,2 тыс. объектов недвижимости общей площадью 1,2 млн кв. м, из которых 220 тыс. кв. м не задействованы для работы предприятия. Процедура по аренде такого имущества через Фонд госимущество занимала 6-9 месяцев, тогда как новая продлится 20 дней. Уже в текущем году компания планирует увеличить доход от аренды вдвое.

"На следующей неделе запустим еще несколько лотов. Подстроив внутренние процессы и коммуникации, будем массово выставлять недвижимость компании в аренду через систему ProZorro.Продажи", – сказал Д.Сенниченко агентству "Интерфакс-Украина".

В ходе брифинга М.Нефедов также подчеркнул, что следующим шагом должна стать подготовка системы к продаже самих предприятий в ходе малой приватизации.

Электронная система ProZorro.Продажи изначально была создана для реализации активов неплатежеспособных банков. Спонсором разработки системы выступил Westerm NIS Enterprise Fund. Проект реализуется на принципах системы электронных закупок ProZorro.Продажи при поддержке МЭРТ, Фонда гарантирования вкладов физических лиц, Transparency International Украина и Национального банка Украины.