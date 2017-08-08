"Укрпочта" подверглась новой хакерской атаке

Сайт "Укрпочты" вторые сутки подвержен хакерской DDoS-атаке, которая преимущественно направлена на сервис отслеживания отправлений, сообщила компании на своей странице в Facebook во вторник.

"Сегодня хакеры вновь активизировались. Из-за таких действий и сайт, и сервисы работают с перебоями или медленно", – отмечает "Укрпочта".

Компания указывает, что во время первой волны атаки, начавшейся 7 августа утром, IТ-служба смогла нормализовать ситуацию, после 17:00 все сервисы на сайте работали надлежащим образом.

"Укрпочта" уверяет, что делает все возможное, чтобы пользователи могли получать необходимую информацию с сайта без перебоев.

Как ранее сообщала компания в полугодовом отчете в конце июля, 27 июня ее компьютерная сеть была массово поражена вирусом, что привело к блокированию и полной неработоспособности автоматизированных систем общества, в связи с чем возможна коррекция финотчетности.

"По состоянию на 27.06 … по результатам инвентаризации автоматизированных систем ПАО "Укрпочта" было установлено, что все автоматизированные системы общества неработоспособны вследствие поражения вирусом операционных систем сервисов и персональных компьютеров. Учитывая масштабы поражения, определить сроки возобновления работы автоматизированных систем общества невозможно", – говорится в отчете.

Компания указывает, что с учетом большого количества обособленных подразделений по состоянию на дату формирования квартальной отчетности восстановление автоматизированных систем продолжается.

"Укрпочта" входит в сферу управления Министерства инфраструктуры. Предоставляет более 50 видов услуг в 10,6 тыс. отделениях по всей Украине, а еще около 1.2 тыс. находятся на неконтролируемой Украиной территории. Штат предприятия насчитывает 76 тыс. работников, из которых 33 тыс. – почтальоны, 13 тыс. – операторы почтовой связи.

"Укрпочта" в январе-июне 2017 года получила чистый убыток 359,82 млн грн по МСФО против 18,79 млн грн чистой прибыли, а ее выручка выросла на 2,4% – до 2 млрд 206,8 млн грн.