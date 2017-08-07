"Нафтогаз" при сохранении темпов закачки накопит к зиме 16млрд куб. м и анализирует целесообразность снижения темпов

НАК "Нафтогаз Украины" уже накопил в подземных хранилищах (ПХГ) 13,4 млрд куб. м природного газа и при сохранении нынешних темпов закачки к отопительному сезону 2017/18 годов накопит 16 млрд куб. м, сообщил главный коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

"Сейчас даже больше закачиваем, чем планировали. Сейчас выходит, что выйдем на уровень 16 млрд куб. м, может это даже много", – сказал он в эфире "5 канала" в понедельник вечером.

Ю.Витренко напомнил, что в предыдущие годы "Нафтогаз" подходил к зиме с более низкими запасами, которых хватало, в частности, без проблем прошел достаточно холодную прошлую зиму.

Главный коммерческий директор отметил, что избыточные запасы газа создают дополнительную финансовую нагрузку на компанию.

Утвержденный Кабинетом министров план мер по подготовке ТЭК к осенне-зимнему периоду 2017/2018 годов предполагает, что Украина до 1 ноября 2017 года должна накопить в ПХГ 17 млрд куб. м газа. Отопительный сезон 2016/2017 годов Украина начала в середине октября с запасами 14,7 млрд куб. м.