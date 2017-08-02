Экономика

22:11 02.08.2017

ЕС стремится получить от государств-членов мандат на переговоры с РФ по Nord Stream-2

Еврокомиссия утвердила свое предложение о получении мандата от государств-членов на проведение переговоров с Российской Федерацией по проекту "Северный поток-2" (Nord Stream-2) и в настоящее время обсуждает его с государствами-членами, сообщил руководитель группы поддержки Украины в Еврокомиссии Питер Вагнер (Peter Wagner).

"В случае Nord Stream-2 существует ряд правовых, экономических и политических проблем, которые нужно обсудить и которые потребуют определенных правовых рамок. С этой целью ЕС стремится получить от государств-членов мандат на проведение переговоров с РФ", - сказал П.Вагнер в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что ЕС более двух десятилетий продолжает усовершенствовать общую энергетическую политику, основанную на внутреннем энергетическом рынке ЕС газа и электричества и направленную на снижение воздействия на нашу окружающую природную среду и климат.

"Однако государства-члены сохраняют за собой право принимать решения об их энергетическом балансе", - пояснил П.Вагнер.

К реализации проекта Nord Stream-2 стоимостью почти EUR10 млрд "Газпром" и его партнеры намерены приступить в апреле 2018 года. Предполагается, что 1200-километровый газопровод будет проложен через Балтийское море и соединит Россию и Германию, минуя Украину, Польшу и страны Балтии. Мощность газопровода будет в два раза больше, чем у первого Nord Stream, а строительство планируется завершить к концу 2019 года.

Киев выступает категорически против этого строительства, называя его политически мотивированным, и предлагая ЕС создать консорциум с привлечением европейских компаний для управления существующим более эффективным маршрутом транспортировки через Украину.

О своем несогласии с проектом Nord Stream-2 заявили также ряд стран ЕС, в частности, Польша и Литва.

Как сообщалось, в конце июня Совет ЕС поддержал предложение Еврокомиссия о получении мандата на переговоры с РФ относительно ключевых моментов функционирования Nord Stream-2. Хотя любой наземный газопровод, в том числе и отводы от Nord Stream-2, полностью подпадает под регулирование ЕС и в том числе Третий энергопакет, морская часть магистрали, включая единственную точку входа в нее, находятся за пределами юрисдикции ЕС. В качестве основных принципов для переговоров ЕК выдвигает условия прозрачности управления, недискриминационного установления тарифов, "соответствующий уровень недискриминационного доступа третьих лиц", уровень разграничения между видами деятельности по транспортировке и поставке, сообщил европейский регулятор.

ЕК хочет быть уверена, что в случае строительства Nord Stream-2 будет управляться на основе прозрачных и недискриминационных принципов с надлежащим уровнем нормативного надзора в соответствии с ключевыми принципами международного и европейского законодательства об энергетике.

В ответном заявлении Nord Stream-2 говорилось: "Нет необходимости в международном соглашении между ЕС и РФ о "Северном потоке-2". Уже существует всеобъемлющая правовая база, регулирующая Nord Stream-2 и другие приходящие трубопроводы. Нет никакого правового вакуума в противовес политически мотивированным утверждениям ЕК".

Полностью текст интервью с П.Вагнером читайте на сайте агентства www.interfax.com.ua

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